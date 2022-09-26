Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов

Власти Великобритании ввели новые антироссийские санкции на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

Под ограничения подпали 33 человека, причастные к референдумам. В их числе глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Запорожья Евгений Балицкий и представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также британские власти ввели ограничения в отношении ряда российских предпринимателей, представителей руководства государственных банков, включая топ-менеджеров Газпромбанка и Совкомбанка и акционерного общества «Гознак». Всего в обновленном санкционном списке 92 позиции.

О проведении референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, Херсонской и части Запорожской областей Украины в состав России стало известно 20 сентября. Они проходят с 23 по 27 сентября включительно. Уже 28-го числа будут известны первые итоги.