Реклама
Новости
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Россияне раскупили все прямые авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца месяца
17:49
СМИ: ЕС планирует отложить введение потолка цен на российскую нефть из‑за разногласий между странами
17:33
Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов
17:22
ЕК обсуждает принятие уклоняющихся от мобилизации россиян
17:02
Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие
16:55
Клишас: усиление ответственности за уклонение от призыва не обсуждается
16:49
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН
16:29
У клуба «16 тонн» в Москве открыли стрельбу
16:24
За семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек. У КПП скопились 3500 машин
15:49
В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования
15:37
От США до Казахстана: более 10 стран отказались признавать итоги референдумов
15:24
Daniel James/Unsplash
Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
15:20
ФСБ: российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали пускать в Казахстан из Курганской области
14:57
Таджикистанский Dushanbe City Bank приостановил обслуживание карт «Мир»
14:19
Песков: решений о военном положении в регионах и закрытии границ из‑за мобилизации не принималось
14:07
В ижевской школе стрельбу с жертвами устроил ее 34-летний выпускник
13:43
natoarmy/Flickr
В Молдавии готовы лишать гражданства за участие в военной операции на стороне России
13:18
Все матчи ВХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в школе Ижевска
13:04
Производители электроники запросили для работников бронь от мобилизации. То же сделают фармкомпании
13:03
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе
12:04
Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов
Виктория Шанина
Сегодня в 14:22

Власти Великобритании ввели новые антироссийские санкции на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

Под ограничения подпали 33 человека, причастные к референдумам. В их числе глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Запорожья Евгений Балицкий и представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также британские власти ввели ограничения в отношении ряда российских предпринимателей, представителей руководства государственных банков, включая топ-менеджеров Газпромбанка и Совкомбанка и акционерного общества «Гознак». Всего в обновленном санкционном списке 92 позиции.

О проведении референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, Херсонской и части Запорожской областей Украины в состав России стало известно 20 сентября. Они проходят с 23 по 27 сентября включительно. Уже 28-го числа будут известны первые итоги.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ГазпромбанкСовкомбанкГознак
люди
Сергей ЕлисеевЕвгений БалицкийВладимир Рогов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение