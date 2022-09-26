ЕК обсуждает принятие уклоняющихся от мобилизации россиян

Сегодня в 14:02

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер рассказала, что организация обсуждает со странами ЕС возможность принять россиян, уклоняющихся от мобилизации. Ее слова передает «Коммерсант».

По словам Хиппер, Еврокомиссия при необходимости готова помогать странам Европы в принятии беженцев. ЕК также обсуждает со странами — членами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз россиянам.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. Власти Латвии, Польши и Эстонии посчитали уклонение от мобилизации недостаточным поводом, чтобы выдавать визы.

В свою очередь, Германия заявила, что готова предоставить убежище оппозиционным россиянам, бегущим от мобилизации. Такое решение поддержали глава Евросовета Шарль Мишель, МИД Испании, президент Чехии Милош Земан.