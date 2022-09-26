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У клуба «16 тонн» в Москве открыли стрельбу
Виктория Шанина
Сегодня в 13:24

Около клуба «16 тонн» на Пресненском Валу в Москве произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, инцидент произошел из‑за конфликта пьяного посетителя и охранника. В результате от выстрела из травматического оружия пострадал один человек, он госпитализирован.

Собеседник РИА «Новости» отмечает, что пострадавший — один из посетителей клуба, он получил ранение в бедро.

Телеграм-канал «112» пишет, что стрельбу открыл мужчина, который поругался с охранниками, затем ушел и вернулся уже с оружием. Нападавший выстрелил в ногу одному из охранников и скрылся.

На месте работают оперативные службы. Издание «Подъем» сообщает, что нападавший пока не найден. Разыскивается мужчина на черном «мерседесе», у автомобиля прострелена задняя дверь.

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