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13:03
Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:29

Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова новым главой Российской академии наук (РАН). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на указ президента.

«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения „Российская академия наук“ сроком на пять лет», — сказано в документе.

Красников победил на выборах главы 20 сентября. Он набрал 871 голос, а его соперник директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович — 397.

В предвыборной кампании Красникова говорилось, что «важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России».

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Владимир ПутинГеннадий Красников
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