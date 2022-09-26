Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН

Сегодня в 13:29

«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения „Российская академия наук“ сроком на пять лет», — сказано в документе.

Красников победил на выборах главы 20 сентября. Он набрал 871 голос, а его соперник директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович — 397.

В предвыборной кампании Красникова говорилось, что «важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России».