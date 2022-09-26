Реклама
Новости
В Финляндию за выходные въехали почти 17 тыс. россиян
18:23
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Россияне раскупили все прямые авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца месяца
17:49
СМИ: ЕС планирует отложить введение потолка цен на российскую нефть из‑за разногласий между странами
17:33
Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов
17:22
ЕК обсуждает принятие уклоняющихся от мобилизации россиян
17:02
Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие
16:55
Клишас: усиление ответственности за уклонение от призыва не обсуждается
16:49
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН
16:29
У клуба «16 тонн» в Москве открыли стрельбу
16:24
За семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек. У КПП скопились 3500 машин
15:49
В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования
15:37
От США до Казахстана: более 10 стран отказались признавать итоги референдумов
15:24
Daniel James/Unsplash
Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
15:20
ФСБ: российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали пускать в Казахстан из Курганской области
14:57
Таджикистанский Dushanbe City Bank приостановил обслуживание карт «Мир»
14:19
Песков: решений о военном положении в регионах и закрытии границ из‑за мобилизации не принималось
14:07
В ижевской школе стрельбу с жертвами устроил ее 34-летний выпускник
13:43
natoarmy/Flickr
В Молдавии готовы лишать гражданства за участие в военной операции на стороне России
13:18
Все матчи ВХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в школе Ижевска
13:04
Производители электроники запросили для работников бронь от мобилизации. То же сделают фармкомпании
13:03
Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Виктория Шанина
Сегодня в 12:20

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — пишет Хинтшейн.

Соответствующий законопроект был направлен в правительство в конце августа. На следующем этапе он будет рассмотрен в Госдуме.

ИТ-комитет Госдумы предлагает внести изменения в статью 6.21 КоАП, которая сейчас накладывает ответственность за гей-пропаганду лишь среди несовершеннолетних. Штрафы за это нарушение в данный момент составляют до 100 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн — для юридических.

Законопроект также предполагает введение административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних любой информации, демонстрирующей ЛГБТК-отношения, а не только их пропаганду.

«Публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, такая пропаганда впрямую противоречит нормам, закрепленным в новой редакции Конституции Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Летом в Госдуму уже вносили два подобных законопроекта. Первый был разработан Заксобранием Севастополя и предполагал штрафы до 10 млн рублей. Он был отклонен, не дойдя до первого чтения.

Второй, от депутатов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, предполагает полный запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» и отрицания семейных ценностей.

По мнению авторов инициативы, необходимо запретить «отрицание семьи как общественной ценности», а также пропаганду образа жизни чайлдфри и нетрадиционных сексуальных отношений, так как все это столь же опасно для общества, как и пропаганда наркотиков, суицида, экстремизма и преступного поведения. Документ ждет предварительного рассмотрения.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ГосдумаКПРФСправедливая РоссияЛДПР
люди
Александр Хинштейн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение