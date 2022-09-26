Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — пишет Хинтшейн.

Соответствующий законопроект был направлен в правительство в конце августа. На следующем этапе он будет рассмотрен в Госдуме.

ИТ-комитет Госдумы предлагает внести изменения в статью 6.21 КоАП, которая сейчас накладывает ответственность за гей-пропаганду лишь среди несовершеннолетних. Штрафы за это нарушение в данный момент составляют до 100 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн — для юридических.

Законопроект также предполагает введение административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних любой информации, демонстрирующей ЛГБТК-отношения, а не только их пропаганду.

«Публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, такая пропаганда впрямую противоречит нормам, закрепленным в новой редакции Конституции Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Летом в Госдуму уже вносили два подобных законопроекта. Первый был разработан Заксобранием Севастополя и предполагал штрафы до 10 млн рублей. Он был отклонен, не дойдя до первого чтения.

Второй, от депутатов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, предполагает полный запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» и отрицания семейных ценностей.

По мнению авторов инициативы, необходимо запретить «отрицание семьи как общественной ценности», а также пропаганду образа жизни чайлдфри и нетрадиционных сексуальных отношений, так как все это столь же опасно для общества, как и пропаганда наркотиков, суицида, экстремизма и преступного поведения. Документ ждет предварительного рассмотрения.