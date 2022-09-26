От США до Казахстана: более 10 стран отказались признавать итоги референдумов

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Дарья Мельникова
Сегодня в 12:24

Более десяти стран заявили, что не признают итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Среди них — Турция, Сербия, Казахстан и другие.

Турция

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Сербия

«С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой — это было бы полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — глава МИД Никола Селакович.

Казахстан

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — глава МИД Айбек Смадияров.

Канада

«Мы никогда не признаем их. Они означают очевидное нарушение международного законодательства», — премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

США

«Мы знаем, что Россия будет использовать эти лжереферендумы как базис для аннексии этих территорий, сейчас или в будущем… Если это произойдет, США никогда не признают претензии России на любую аннексированную часть Украины», — советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Великобритания

«Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины», — глава МИД Джеймс Клеверли.

Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на подконтрольных российской армии территориях Запорожской и Херсонской областей также не признают в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Япония, Болгария.

Референдумы проходят с 23 по 27 сентября. Их первые итоги станут известны, предположительно, уже 28 сентября. В местных ЦИК заявили, что на 25 сентября явка на референдумах в ЛНР и ДНР составила 76,09% и 77,12% соответственно. На следующий день представители избиркомов частей Херсонской и Запорожской областей, контролируемых российскими военными, говорили, что у них явка на референдумах превысила 50%.

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