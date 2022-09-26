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Все матчи ВХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших в школе Ижевска
Виктория Шанина
Сегодня в 10:04

Все матчи Всероссийской хоккейной лиги в понедельник, 26 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

«Всероссийская хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в ижевской школе № 88, случившейся утром 26 сентября», — говорится в сообщении ВХЛ.

Утром 26 сентября неизвестный ворвался в школу № 88 и открыл стрельбу. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

В результате, по данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в их числе семеро детей. Пострадали 20 человек.

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Следственный комитет
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