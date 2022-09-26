В Молдавии готовы лишать гражданства за участие в военной операции на стороне России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Высший совет безопасности республики рекомендовал лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в спецоперации на стороне России. Ее слова передает РИА «Новости».

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии [Приднестровье]. Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора», — заявила она.

По словам Санду, пока нет подтверждения информации о наборе граждан. Президент подчеркнула, что в случае нарушения в первую очередь будет отзываться гражданство у соотечественников, которые обладают двойным подданством — российским и молдавским.

Приднестровье — непризнанное государство в Восточной Европе. 60% населения республики составляют русские и украинцы.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.