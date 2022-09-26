Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чижов занимал эту должность 17 лет — с 2005 года. В середине сентября он сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — заявил тогда Владимир Чижов.

Кто станет новым постпредом России при Евросоюзе, пока неизвестно.

В июле Владимир Чижов стал кандидатом на пост сенатора от Карелии: его кандидатуру выдвинул глава республики Артур Парфенчиков. Сенаторы назначаются президентом сроком на шесть лет.