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Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе
Виктория Шанина
Сегодня в 09:04

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чижов занимал эту должность 17 лет — с 2005 года. В середине сентября он сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — заявил тогда Владимир Чижов.

Кто станет новым постпредом России при Евросоюзе, пока неизвестно.

В июле Владимир Чижов стал кандидатом на пост сенатора от Карелии: его кандидатуру выдвинул глава республики Артур Парфенчиков. Сенаторы назначаются президентом сроком на шесть лет.

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