Реклама
Новости
В Приамурье ЗАГСы побили рекорд по бракам на фоне мобилизации
11:30
Хакеры из России слили данные 1500 сотрудников внешней разведки Украины
11:17
В Ижевске в школе открыли стрельбу. Погибли 9 человек
10:25
Пригожин признал, что в 2014 создал группу «Вагнер»
09:51
Мобилизованным гражданам предоставят льготы на нотариальные услуги
09:24
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области. Ранен начальник призывной комиссии
09:04
Roméo Arnault/Unsplash
Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием
08:50
Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире по версии The Jerusalem Post
вчера в 21:09
В ЛНР назвали число голосов, необходимое для одобрения референдума
вчера в 19:44
Минцифры предложило включить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации
вчера в 19:04
Путин дал студентам отсрочку, умерла художница Елена Елагина и другие новости дня
вчера в 18:21
Дайджест
Милонов рассказал, как служит младшим сержантом в Донбассе со своим старым позывным Густав
вчера в 17:26
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Крыму завершаются мобилизационные мероприятия. Республика выполнила план по призыву
вчера в 17:01
Казахстанские пограничники задержали троих россиян, которые пытались незаконно пересечь границу
вчера в 16:39
В Дарвиновском музее не станут открывать временный пункт мобилизации
вчера в 16:06
Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
вчера в 15:54
В соцсетях появились видео длинных очередей в Шереметьево. В аэропорту скопление людей отрицают
вчера в 15:35
Центр Вознесенского/YouTube
Умерла художница Елена Елагина
вчера в 15:06
Поступающих в магистратуру после военной кафедры не призовут, преподавателей с боевым опытом — могут
вчера в 14:43
Федерация мигрантов не поддержала идею главы СПЧ о повышении призывного возраста
вчера в 13:53
Хакеры из России слили данные 1500 сотрудников внешней разведки Украины
Виктория Шанина
Сегодня в 08:17

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ личные данные более чем 1500 сотрудников Службы внешней разведки Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Актуальность опубликованных сведений агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. По данным РИА «Новости», в списке есть данные представителей разведки, действующих под прикрытием в 20 странах. В их числе США, Франция, Италия, Германия и Польша.

Также обнародованы данные разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО. Рассекречены более 40 мест базирования подразделений украинской СВР, включая одно законспирированное учебное заведение.

Хакеры получили доступ к базе данных сотрудников МИДа и Службы внешней разведки Украины, сопоставили их, нашли совпадения, а затем опубликовали.

Группировка RaHDIt не впервые выкладывает в открытый доступ данные сотрудников украинских спецслужб. В июне хакеры обнародовали сведения 700 работников СБУ, а в начале июля — Главного управления разведки Минобороны Украины.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ООНЕСНАТОСВР РоссииСБУ
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение