Сегодня в 08:17

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ личные данные более чем 1500 сотрудников Службы внешней разведки Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Актуальность опубликованных сведений агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. По данным РИА «Новости», в списке есть данные представителей разведки, действующих под прикрытием в 20 странах. В их числе США, Франция, Италия, Германия и Польша.

Также обнародованы данные разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО. Рассекречены более 40 мест базирования подразделений украинской СВР, включая одно законспирированное учебное заведение.

Хакеры получили доступ к базе данных сотрудников МИДа и Службы внешней разведки Украины, сопоставили их, нашли совпадения, а затем опубликовали.

Группировка RaHDIt не впервые выкладывает в открытый доступ данные сотрудников украинских спецслужб. В июне хакеры обнародовали сведения 700 работников СБУ, а в начале июля — Главного управления разведки Минобороны Украины.