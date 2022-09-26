В Приамурье ЗАГСы побили рекорд по бракам на фоне мобилизации

В Амурской области зафиксировали рекордное число зарегистрированных браков. Об этом сообщает «Амурская правда».

После начала мобилизации отделения ЗАГС Приамурья объявили об оперативном оформлении браков. За последние три дня в регионе свой союз зарегистрировали 682 пары. Эта цифра выше месячного показателя брака за август 2022 года.

«Органы ЗАГС в Амурской области работают в усиленном режиме без выходных и с продлением рабочего времени. Регистрация актов гражданского состояния ведется до последнего посетителя», — пишет «Амурская правда».

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.