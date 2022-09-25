В ЛНР назвали число голосов необходимое для одобрения референдума

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Дарья Мельникова
Сегодня в 16:44

Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что решение на референдуме в Луганске будет считаться одобренным, если в поддержку выскажутся 680 384 избирателей — более 50%. Ее слова передает ТАСС.

«В Луганской Народной Республике 1 360 768 участников референдума, которые по состоянию на 23 сентября включены в списки участников референдума. Таким образом, решение на референдуме будет считаться одобренным, если в его поддержку своим голосом, проставленным в бюллетене, выскажутся 680 385 участников референдума», — сказала она.

Кравченко подчеркнула, что на всей территории ЛНР замечена высокая явка. По ее словам, за три дня голосования в референдуме приняли участие более 50% избирателей.

Референдумы о вхождении в состав России проходят с 23 по 27 сентября. Их первые итоги станут известны предположительно уже 28 сентября.

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Елена Кравченко
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