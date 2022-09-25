Минцифры предложило включить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации

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Дарья Мельникова
Сегодня в 16:04

Минцифры прорабатывает возможность включения управленцев в сфере IT в список специальностей, на которые распространяется отсрочка от частичной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT», — заявил глава ведомства Максута Шадаев, отвечая на вопрос о возможном предоставлении отсрочки гендиректорам и их заместителям независимо от специальности по диплому о высшем образовании.

Кроме того, он уточнил, что учредители аккредитованных IT-компаний не имеют права на отсрочку, если они не работаю как сотрудники этих организаций. Шадаев также подчеркнул, что сотрудники IT-компаний, оформленных как ИП, тоже не могут получить отсрочку.

«Единственный вариант для получения отсрочки — оформляться как юрлицо и получать аккредитацию», — сказал он.

23 сентября Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Так, на военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающим по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, в области сотовой связи, а также в журналистике.

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