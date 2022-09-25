Путин дал студентам отсрочку, умерла художница Елена Елагина и другие новости дня

Владимир Путин подписал указ, дающий отсрочку по мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование в государственных учреждениях. Документ распространяется и на аспирантов.

Власти уточнили, кого из учебных заведений могут призвать по мобилизации: педагогов мужского пола, имеющих боевой опыт, студентов, обучающихся в российских частных вузах.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, республика выполнила план по призыву.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправился в зону боевых действий на Украине. Он пользуется своим старым позывным Густав, который выбрал в 2014 году, служит младшим сержантом и помогает противотанковой артиллерийской батарее.

Сербия не станет признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. «С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам международного права, уставу ООН, а с другой — <…> это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — пояснил глава МИД страны Никола Селакович.

На российско-казахстанской границе задержали троих россиян, которые пытались попасть в Казахстан в обход пункта пропуска. Они хотели уклониться от частичной мобилизации, сообщили в Комитете нацбезопасности республики.

В Дарвиновском музее в Москве не станут открывать временный пункт мобилизации. Его хотели организовать «для удобства граждан». Остальные три — в двух других музеях и одном театре — должны появиться.

В соцсетях появились видео длинных очередей в московских аэропортах. Судя по ролику из Шереметьево, очередь вышла на улицу, но в пресс-службе аэропорта скопление людей отрицают.

В возрасте 73 лет умерла художница Елена Елагина. Она скончалась после продолжительной болезни.

Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа еще на три года. Он занимает этот пост с 1992 года.