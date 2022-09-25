Казахстанские пограничники задержали троих россиян, которые пытались незаконно пересечь границу

Сегодня в 13:39

На российско-казахстанской границе задержали троих россиян, которые пытались попасть в Казахстан в обход пункта пропуска. По результатам опроса их передадут российской стороне, сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — следует из сообщения. Подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме, заявили в ведомстве.

23 сентября власти Казахстана сообщали о росте потока легковых автомобилей из России на 20%.