В Дарвиновском музее не станут открывать временный пункт мобилизации

В Дарвиновском музее в Москве не станут открывать временный пункт мобилизации, сообщили РБК в его пресс-службе. Его хотели организовать «для удобства граждан».

Ничего размещать не будут, заявили в Дарвиновском музее. Помимо него, мобилизационные пункты должны появиться в Музее Москвы, Музее Героев России и Советского Союза и Театре Романа Виктюка.

Незадолго об анонсе открытия пунктов в Театре Виктюка отменили все спектакли, запланированные с 24 сентября по 9 октября, «по техническим причинам».

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.