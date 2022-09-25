Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях

Сербия не станет признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в соответствии с принципами международного права. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД страны Николу Селаковича.

«С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой — это было бы полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — пояснил он.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана также заявили, что не признают референдумы о присоединении к России, проводимые в ЛНР, ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

Референдумы о вхождении в состав России проходят с 23 по 27 сентября. Их первые итоги станут известны предположительно уже 28 сентября.