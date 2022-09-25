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В соцсетях появились видео длинных очередей в Шереметьево. В аэропорту скопление людей отрицают

В соцсетях распространилось видео длинных очередей в московских аэропортах. В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили, что скоплений людей не наблюдается.

Судя по видео, очередь из людей в Шереметьево вышла на улицу.

«Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов в стандартном режиме. Процесс регистрации на рейсы и процедуры предполетного досмотра пассажиров выполняются без изменений», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Скоплений пассажиров на входе не наблюдается, добавили там. Представители аэропорта напомнили, что очереди могут возникать при досмотре, и посоветовали в случае скопления заходить через соседние терминалы.