В возрасте 73 лет умерла художница Елена Елагина. Об этом рассказала искусствовед Ксения Коробейникова.

Она скончалась после продолжительной болезни.

Елагина была одним из представителей московского концептуализма. С 1979 года она состояла в арт-группе «Коллективные действия», в 1987-м вошла в Клуб авангардистов.

С 1990-го художница работала в соавторстве с супругом Игорем Макаревичем. Тогда они создали свою первую совместную работу — «Закрытую рыбную выставку» по мотивам найденного каталога 1935 года.