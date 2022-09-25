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Поступающие после бакалавриата с военной кафедрой в магистратуру получат отсрочку по мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале «Объясняем.РФ».

В ответе отметили, что выпускники специалитета отсрочку потеряют.

Педагога мужского пола, имеющего боевой опыт, могут призвать в рамках мобилизации, ответили на горячей линии. «Здесь будет на усмотрение военкомата», — добавили там.

Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Накануне Владимир Путин отдельным указом дал студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование в государственных учреждениях, отсрочку по мобилизации.

Позже в Минобрнауки уточнили, что студенты частных вузов все же могут быть призваны на военную службу. В указе российского президента о них не говорится.

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