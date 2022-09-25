Минобрнауки: студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации

Студенты, которые учатся в российских частных вузах, могут быть призваны на военную службу в рамках мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«На данный момент Министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», — рассказали в министерстве.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях».

24 сентября президент отдельным указом дал студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование в государственных учреждениях, отсрочку по мобилизации.