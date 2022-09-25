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Галь Гадот и Джейми Дорнан снялись в шпионском триллере «Сердце камня». Посмотрите трейлер
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:59

Netflix поделился еще одним трейлером грядущей премьеры — шпионского триллера «Сердце камня» с Галь Гадот и Джейми Дорнаном. Фильм выйдет на стриминге в 2023 году.

В небольшом ролике Гадот знакомит со своим персонажем Рэйчел Стоун и рассказывает про ее характер. Актриса обещает, что фильм будет не только эпическим, но и приземленным, реалистичным.

Одни из главных ролей также исполнили Дорнан и Алия Бхатт, которая дебютирует в американском кино после десяти лет успешной работы в Болливуде. «Сердце камня» написали Грег Рука и Эллисон Шредер, а режиссером выступил британец Том Харпер, работавший над сериалами «Острые козырьки», «Отбросы» и «Война и мир».

Netflix показал трейлер в рамках большой презентации Tudum. Минувшим вечером там представили трейлер сиквела «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кэвиллом.

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Netflix
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Галь ГадотТом ХарперБобби Браун
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