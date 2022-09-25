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24 сентября стал самым дождливым днем в Москве за всю послевоенную историю
Рустам Абдуллин
Сегодня в 07:35

24 сентября в Москве выпало рекордное количество осадков — 32 миллиметра, 50% от всей месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«Мало того, 24 сентября стал рекордно дождливым для этого дня за всю послевоенную историю. Прежний максимум держался с 1953 г (22 мм)», — поделился Тишковец.

В Подмосковье «цифры по осадкам еще более впечатляющие», отметил он. В Воскресенске выпало 62 миллиметра (95% от месячной нормы), в Павловском Посаде — 54 (83%), в Михайловском — 39 (60%), в Шаховской — 38 (58%), в Талдоме — 35 (53%), в Солнечногорске — 34 (52%).

Ранее метеорологи обещали сильнейшие для этого периода сентября дожди. По их прогнозам, в выходные в Москве могли выпасть три четверти месячной нормы осадков, что «эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный».

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