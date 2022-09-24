До 10 лет заключения за дезертирство, перестановки в Минобороны и другие новости дня

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Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Еще один подписанный закон — об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ сроком не менее одного года.

Дмитрия Булгакова освободили от должности замглавы Минобороны России. На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Рамзан Кадыров предложил мобилизовать «колоссальный штат сотрудников» с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием из силовых ведомств. В пример он привел МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуру и СК.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что странам ЕС следует предоставить убежище россиянам, которые стремятся уехать из России. В частности, речь идет об уклоняющихся от мобилизации.

Власти Турции не намерены признавать итоги референдумов в ЛНР и ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Пресс-секретарь президента Эрдогана заявил, что они «односторонние», как и референдум 2014 года в Крыму.

Таиланд снимет все ограничения на въезд, которые были введены из‑за COVID-19. Туристам больше не нужны будут сертификаты о вакцинации и тесты на коронавирус, а заболевшим в легкой форме разрешат не соблюдать режим самоизоляции.

Технический осмотр в российских регионах подорожает с 2023 года, следует из приказа ФАС. Там, где тариф долгое время не менялся, составляя 400–500 рублей, он будет поднят как минимум до 913 рублей за легковую машину.

Редактора петербургской лиги КВН «Балтика» Алексея Екса отстранили от работы в любых региональных лигах. Все потому, что он одобрил ту самую песню про иноагентов, которую исполнили студентки журфака СПбГУ.

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