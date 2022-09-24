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Глава СПЧ попросил Шойгу решить проблемы, связанные с частичной мобилизацией
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил министра обороны Сергея Шойгу разобраться с проблемами и «палочной системой» во время частичной мобилизации. Обращение появилось в телеграм-канале СПЧ.

«Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из‑за того, что военкомат «уже выполнил план», — заявил Фадеев.

Правозащитник привел несколько примеров нарушений призыва и отметил, что нужно еще раз разъяснить, кто призывается, широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой. «Вызывает недовольство и стиль работы», отметил он.

Также Фадеев считает, что «бронь» от мобилизации должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности. Отсрочка от мобилизации также должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте, добавил он.

«Другой серьезной проблемой, на которую я также обращаю внимание министра, является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе, при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица, или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)», — отметил глава СПЧ.

По его словам, СПЧ взаимодействует с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Ее коллеги в регионах работают с конкретными спорными ситуациями.

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