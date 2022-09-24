Более 200 тыс. звонков поступило на горячую линию о мобилизации, сообщили власти

Более 200 тыс. звонков поступило на горячую линию Минобороны по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего информирование.

«Во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни», — добавил он.

В то же время узнать ответы на вопросы можно на портале «Объясняем.рф». Там есть график работы горячей линии.

Ранее в Минобороны уточняли, что не будут призываться в том числе признанные временно не годными по состоянию здоровья.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко говорил, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.