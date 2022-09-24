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Редактора лиги КВН, в рамках которой студентки СПБГУ спели про иноагентов, отстранили от работы
Виктория Шанина
Сегодня в 11:48

Редактора петербургской лиги КВН «Балтика» Алексея Екса отстранили от работы в любых региональных лигах после того, как он одобрил песню команды СПБГУ про иноагентов. Об этом он сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Он рассказал, что играет в КВН с 1994 года, а последние 17 лет занимается редактурой в разных лигах. Однако 23 сентября Алексей Екс узнал, что директорам трех лиг позвонило руководство КВН и поставило перед фактом, что редактор с ними больше не работает.

В двух лигах Алексей работал уже давно — с 2011 года в петербургской и с 2017-го в ставропольской. В третью он должен был поехать разово на замену.

«Если начать бегать с микроскопом по региональным лигам КВН и искать „не те“ шутки, вы обязательно их найдете», — сказал Екс. Он посоветовал юмористам шутить аккуратнее и осваивать искусство пантомимы, «чтобы не сказать чего лишнего».

Он добавил, что на руководство КВН зла не держит: «Просто раз уж „КВН — это семья“, то, видимо, в семье не без урода. Или теперь уже „без урода“».

Песню про иноагентов, из‑за которой Екса отстранили от работы, исполнили в четвертьфинале Официальной лиги МС КВН «Балтика» студентки журфака СПбГУ.

«Кругом сплошные иноагенты — Невзоров, Пивоваров, Дудь, Варламов, Шульман, Соболь, Шац и Понасенков. И „Дождь“*, и Би-би-си закрыты — все навредили чем‑нибудь. Сафронов будет двадцать лет сидеть! И два года! Надо ли, надо ли, надо ль нам дальше учиться? Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?» — спели девушки из команды «Трикс».

*Внесены Минюстом в списки иностранных агентов.

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