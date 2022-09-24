В Петербурге задержана журналистка Белла Рапопорт

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Журналистку и фем-активистку Беллу Рапопорт задержали в Петербурге. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист и художник Борис Конаков.

«Беллу задержали дома в пять утра, изъяли телефон и комп. Задержание будет проходить в ИВС (Изоляторе временного содержания, — Прим. ред.) на Захарьевской», — заявил Конаков.

Он отметил, что Рапопорт задержали на 48 часов. Причины, по его словам, пока не раскрываются.

«У человека паника, поскольку она без связи и, к сожалению, не может получить оперативно никакой информации», — пишет Борис Конаков.