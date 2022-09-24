Дмитрий Булгаков освобожден от должности замглавы Минобороны

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России «в связи с переходом на другую работу». Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.
На место Булгакова назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он занимал пост начальника Национального центра управления обороной.
Дмитрий Булгаков был замглавы Минобороны с 2008 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.
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