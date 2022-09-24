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Дмитрий Булгаков освобожден от должности замглавы Минобороны
Виктория Шанина
Сегодня в 10:09

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России «в связи с переходом на другую работу». Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

На место Булгакова назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он занимал пост начальника Национального центра управления обороной.

Дмитрий Булгаков был замглавы Минобороны с 2008 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.

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НЦУО РФ
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Дмитрий БулгаковМихаил Мизинцев
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