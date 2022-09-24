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На комментариях в TikTok появится кнопка дизлайка
Виктория Шанина
Сегодня в 07:30

TikTok запускает новую функцию — теперь на комментариях под роликами можно будет поставить дизлайк. Об этом соцсеть пишет в своем твиттере.

В сообщении отмечается, что тестирование соответствующей кнопки началось в этом году, и скоро функция постепенно будет появляться у пользователей по всему миру. Точные даты релиза в отдельных регионах не называются (но уже можно проверять, появилась ли она у вас в приложении TikTok).

© «Выглядит это вот так»

Эта функция поможет TikTok модерировать комментарии. Руководство соцсети сможет быстрее выявлять нерелевантные или неуместные комментарии и, при необходимости, избавляться от них.

Общее количество дизлайков не будет видеть ни автор комментария, ни другие пользователи. Чтобы отозвать негативную реакцию можно, нужно нажать на кнопку еще раз.

«Мы создали ее как новый способ услышать отзывы непосредственно от нашего сообщества. Это позволяет нам достигать подлинного и аутентичного взаимодействия с пользователями», — говорится в официальном сообщении TikTok.

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