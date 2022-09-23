Сирша Ронан сыграет в фильме «Блиц» о Второй мировой войне. Его снимет режиссер «12 лет рабства»

Американо-ирландская актриса Сирша Ронан, известная по фильмам «Искупление» и «Леди Берд», сыграет в картине «Блиц». Ее снимет режиссер Стив МакКуин, автор «12 лет рабства» и «Стыда», сообщил Deadline.

МакКуин выступит не только постановщиком, но также сценаристом и продюсером проекта. «Блиц» расскажет о жителях Лондона времен Второй мировой войны. Съемки фильма начнутся в конце 2022 года.

Сопродюсерами ленты станут Тим Биван и Эрик Феллнер из Working Title Films, а также Арнон Милчан, Ярик Милчан и Майкл Шефер из New Regency. МакКуин и его продакшн-компания Lammas Park уже сотрудничали с New Regency при работу над «12 лет рабства» и «Вдовами».

Производством фильма займется Apple Original Films. «Блиц» станет одним из самых интригующих проектов компании, а для МакКуина он знаменует возвращение к художественному полнометражному кино.

В последние годы режиссер занимался сериалом-антологией «Маленький топор», посвященным жизни лондонских иммигрантов из Вест-Индии в 1960-1980-х годах. Также он снял документальные ленты «Черная сила: британская история сопротивления» и «Субнормальный: британский скандал и восстание».