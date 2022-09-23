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Администрация Эрдогана заявила, что не признает референдумы в ЛНР и ДНР
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:04

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что не признают референдумы о присоединении с России, проводимые в ЛНР, ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире NTV.

Калын напомнил, что Турция признает суверенитет и территориальную целостность Украины. «В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — добавил он.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму», — сказал политик.

Калын отметил, что турецкие власти «изначально предполагали», что военные действия на территории Украины могут продлиться долго. Тем не менее, частичная мобилизация в России, по мнению представителя Эрдогана, может привести к затяжному конфликту.

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдет в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины с 23 по 27 сентября. Их первые итоги станут известны предположительно уже 28 сентября.

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Реджеп ЭрдоганИбрагим Калын
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