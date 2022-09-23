Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы

Венгрия продолжит выдавать гражданам России шенгенские визы, в том числе многократные. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто.

Он объявил, что страна продолжит выдавать визы россиянам «в соответствии с процедурой». «Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — отметил Сийярто.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы», — пояснил министр.

Ранее Сийярто заявлял, что антироссийские санкции причиняют вред европейским государствам в большей степени, чем России, на которую они направлены. Теперь же глава МИД Венгрии добавил, что не согласится на новые санкции в энергетике и ядерной сфере.