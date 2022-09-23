На границе с Грузией образовалась пробка из 2000 машин

Около 2000 легковых машин, желающих выехать из России, скопилось перед пунктом пропуска «Верхний Ларс», на границе с Грузией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Северной Осетии.

Согласно Северо-Кавказскому таможенному управлению, 20 сентября пробки не было; 21-го числа, когда Путин объявил о мобилизации, перед пунктом выстроилось 50 машин.

Число фур, желающих выехать из России в Грузию, по информации сайта codd15.ru, сейчас составляет 1231. Как сообщили ТАСС в погрануправлении по республике, в настоящее время проезд по Военно-Грузинской дороге и к КПП открыт.

По данным телеграм-канала Николая Левшица, пробка из автомобилей со стороны России продолжает увеличиваться. К 19.00 23 сентября она составляет уже 15–18 километров. Очевидцы говорят, что МВД Северной Осетии ограничивает проезд автомобилей всех регионов, кроме местного (15-го), и отправляет в отстойники. Приблизительное время проезда обеих границ в сторону Грузии — 36 часов.