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Автора «Протестного МГУ» и главу «Альянса учителей» признали иноагентами
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:21

Минюст России добавил в реестр физлиц-иноагентов еще четырех людей. Все они, по данным на сайте ведомства, получали финансирование с Украины.

Статус иноагента получили украинский журналист Роман Цимбалюк, автор «Протестного МГУ» Дмитрий Иванов, глава «Альянса учителей» Даниил Кен и журналист Александр Кушнар.

К этому моменту в список физлиц-иноагентов внесены 27 человек. Каждый из них получает финансирование с Украины, утверждает Минюст.

Неделю назад иноагентом признали телеведущего и комика Максима Галкина. После 24 февраля он уехал из России и неоднократно выступал против российской спецоперации.

«От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить», — прокомментировал решение Минюста Галкин.

На следующий день певица и жена Галкина Алла Пугачева попросила Минюст тоже признать ее иноагентом. Артистка солидарна со своим мужем и хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем», написала она в соцсетях.

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тэги
Минюст России
люди
Максим ГалкинДмитрий ИвановАлла Пугачева
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