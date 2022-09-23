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Умер сценарист, номинант на «Оскар» Борис Добродеев
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:10

В возрасте 95 лет умер сценарист, драматург и номинант на «Оскар» Борис Добродеев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Творческая судьба Бориса Добродеева отразила в себе историю отечественного кино через личность одного из ее героев и очевидцев, каковым и был Борис Тихонович. Его фильмы — это подлинные исторические портреты, созданные мастером в 60–80-е годы, которые вошли в летопись ушедшего века», — говорится на сайте организации.

Борис Добродеев создал ленты «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат», «Страницы жизни Леонида Красина», «Материнское поле» и другие. РБК называет его одним из создателей жанра биографической документалистики в советском кино.

В 1977 году за сценарий фильма «Девятая высота» Добродеев удостоился Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, в 1982-м — Ленинской премии за телесериал «Карл Маркс. Молодые годы». Также среди его достижений — приз Венецианского фестиваля за ленту «Первый учитель» в соавторстве с Чингизом Айтматовым и номинация на «Оскар» за ленту «Воспоминания о Павловске».

В 1985 году его лента «Воспоминания о Павловске» попала на «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».

Младший сын Добродеева Олег возглавляет Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) с 2000 года.

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