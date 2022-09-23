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Тарифы ЖКХ вырастут в пределах 9%. Власти проведут вторую за год индексацию
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56

Правительство России проведет ежегодную индексацию тарифов жилищно-коммунальных услуг второй раз за год: ее перенесли на 1 декабря вместо запланированного 1 июля 2023 года. Предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9%, сообщили РБК в Минэкономразвития.

Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля, утверждает ведомство. В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на ЖКХ не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%.

В министерстве обещают не проводить индексацию в следующем году и вернуться к ней 1 июля 2024 года. Опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», заверили там.

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Правительство РФМинэкономразвития
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