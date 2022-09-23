В Совете Федерации предложили простить кредиты участникам спецоперации в случае их гибели

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, согласно которому участников специальной военной операции освободят от выплат по кредитам, если они погибнут или будут ранены. Соответствующий документ опубликовали на сайте СОЗД.

Если законопроект будет принят, членам семей военных, пострадавших при боевых действиях, не придется выплачивать за них кредиты. Кроме того, участникам СВО могут предоставить кредитные каникулы.

Нововведения, как надеются авторы инициатив, коснутся как служащих в армии по контрактам, так и мобилизованных граждан. Среди последних окажутся военнообязанные с категориями годности А, Б и В.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Согласно указу Путина, под мобилизацию не попадут работники оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявили, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.