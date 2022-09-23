Суд взыскал с Гарика Сукачева более 514 тыс. рублей за долги

Таганский суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева 514 723 рублей Об этом сообщает ТАСС.
В суде уточнили, что с музыканта была взыскана задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в пользу ТСЖ «Арт-Хаус».
С Сукачева в том числе взыскали пени в размере 15 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины — 8497 рублей.
Ранее в Басманный суд столицы поступил иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Агентство, с которым Козловский подписывал договор, обанкротилось. А спустя время конкурсный управляющий подал в суд на несколько жильцов с требованием заплатить за жилье.
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