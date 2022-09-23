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Суд взыскал с Гарика Сукачева более 514 тыс. рублей за долги
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10:10
Суд взыскал с Гарика Сукачева более 514 тыс. рублей за долги
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:51

Таганский суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева 514 723 рублей Об этом сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что с музыканта была взыскана задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в пользу ТСЖ «Арт-Хаус».

С Сукачева в том числе взыскали пени в размере 15 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины — 8497 рублей.

Ранее в Басманный суд столицы поступил иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Агентство, с которым Козловский подписывал договор, обанкротилось. А спустя время конкурсный управляющий подал в суд на несколько жильцов с требованием заплатить за жилье.

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