Умерла дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел, автор «Волчьего зала» и «Внесите тела»

В возрасте 70 лет скончалась британская писательница, дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел. Об этом сообщает The New York Times.

Причиной ей смерти стал инсульт, пишет газета. Кончину Мантел подтвердил ее литературный агент Билл Гамильтон. «У нее в планах было еще так много потрясающих романов», — заявил он.

Хилари Мантел родилась 6 июля 1952 года в городе Глоссоп в английском графстве Дербишир. Окончила юридический факультет Шеффилдского университета, училась в Лондонской школе экономики.

Начала писать в 1974-м, спустя год после выпуска из университета. Букеровской премии Мантел была удостоена много позже за исторические романы о Томасе Кромвеле — министре при дворе Генриха VIII. Это «Волчий зал» (2010) и «Внесите тела» (2012). Сериал «Волчий зал», экранизированный BBC, снят по этим двум книгам.

Мантел — первая женщина-литератор, дважды ставшая лауреатом Букера. Предлагаем прочитать рецензии «Афиши» на «Волчий зал» и «Внесите тела», а также на ее дебютный роман «Сердце бури», вышедший в 1992 году.