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Приют «Подари жизнь» открыл сбор на сухой корм для животных
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:01

Калужский приют для бездомных животных «Подари жизнь» открыл сбор средств на сухой корм. Об этом организация рассказала в своем телеграм-канале.

«Друзья, мы продолжаем сбор средств на сухой корм для животных. В это непростое время ваша поддержка очень и очень нам нужна», — рассказали в «Подари жизнь».

В приюте подчеркнули, что благодаря пожертвованиям удалось собрать средства на одну большую партию корма для животных и сейчас идет сбор на вторую. Для этого необходимо собрать 206 тыс. рублей.

Узнать подробнее и помочь со сбором средств можно здесь.

«Подари жизнь» — некоммерческая организация, созданная в 2017 году. Фонд помогает бездомным животным адаптироваться в социальной среде, найти свой дом и хозяина.

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