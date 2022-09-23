Приют «Подари жизнь» открыл сбор на сухой корм для животных

Калужский приют для бездомных животных «Подари жизнь» открыл сбор средств на сухой корм. Об этом организация рассказала в своем телеграм-канале.

«Друзья, мы продолжаем сбор средств на сухой корм для животных. В это непростое время ваша поддержка очень и очень нам нужна», — рассказали в «Подари жизнь».

В приюте подчеркнули, что благодаря пожертвованиям удалось собрать средства на одну большую партию корма для животных и сейчас идет сбор на вторую. Для этого необходимо собрать 206 тыс. рублей.

Узнать подробнее и помочь со сбором средств можно здесь.

«Подари жизнь» — некоммерческая организация, созданная в 2017 году. Фонд помогает бездомным животным адаптироваться в социальной среде, найти свой дом и хозяина.