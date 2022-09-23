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Дайджест
СМИ: Эрдоган поручил создать альтернативную «Миру» российско-турецкую платежную систему
Денис Ламехов
Сегодня в 10:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с российской стороной альтернативы платежной системе «Мир», цитирует «Коммерсант» материалы турецкого телеканала A Haber.

«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — указывает A Haber.

О поиске «альтернатив» (без словосочетания «платежная система») и предстоящей встрече также сообщают Bloomberg и местное издание Habertürk.

Дискуссия состоится на фоне заявлений Минфина США о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК (оператор «Мира») или расширение уже существующих договоренностей.

19 сентября турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, а также другой местный игрок DenizBank остановили обслуживание карт «Мир». Первый заморозил его и оценивает риски, второй сообщил о прекращении операций.

Глава НСПК Владимир Комлев затем заявил, что ситуация с картами «Мир» в Турции — «самая болезненная тема». При этом три из пяти партнеров системы, по его словам, продолжили работу с ней. Habertürk это подтверждает: «Vakıfbank никаких изменений не вносил. Ziraat и Halkbank — в числе банков, входящих в систему „Мир“».

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тэги
КоммерсантНСПККазначейство США
люди
Реджеп ЭрдоганВладимир Комлев
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