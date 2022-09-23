В Краснодаре электросамокат загорелся в лифте. Его владелец получил ожоги

В Краснодаре мужчина оказался запертым в лифте вместе со своим загоревшимся самокатом. Видео инцидента выложили в местном телеграм-канале.

37-летний мужчина получил ожоги 60% кожи, его госпитализировали. 93.ru со ссылкой на полицию пишет, что он заметил неисправность в электросамокате и решил отвезти его в ремонт. В лифте самокат начал гореть и дымиться, из‑за чего двери лифта заблокировались.