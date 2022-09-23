Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что‑то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал он.