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Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:27

Александр Лукашенко отверг возможность мобилизации в Беларуси. Об этом пишут РИА «Новости».

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что‑то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал он.

Ранее госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в республике нет необходимости для мобилизации, так как белорусы готовы справиться «составом мирного времени».

«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так», — сказал он.

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