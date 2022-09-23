Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации

Александр Лукашенко отверг возможность мобилизации в Беларуси. Об этом пишут РИА «Новости».
«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что‑то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал он.
Ранее госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в республике нет необходимости для мобилизации, так как белорусы готовы справиться «составом мирного времени».
«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так», — сказал он.
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