В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»

Единый банковский процессинговый центр Узбекистана Uzcard сообщил, что с 23 сентября обслуживание карт «Мир» временно приостановлено.

Работа кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за рубежом также заморожена. При этом на территории Узбекистана такие карты работают в штатном режиме. Причиной называется «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard». Дата возобновления обслуживания карт не приводится.

19 сентября Турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, а также другой местный игрок DenizBank остановили обслуживание карт «Мир». Первый заморозил его и оценивает риски санкций (о готовности их ввести за сотрудничество с НСПК, оператором «Мира», заявлял Минфин США), второй сообщил о прекращении операций.

21 сентября карты российской платежной системы «Мир» перестали принимать в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV, сообщили «Известия». В кол-центре первого заявили, что «Мир» прекратили обслуживать банкоматы и терминалы, но продолжается оплата покупок и услуг.