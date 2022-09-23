Реклама
Новости
В России выросли продажи антидепрессантов
13:57
СМИ: Эрдоган поручил создать альтернативную «Миру» российско-турецкую платежную систему
13:49
В Краснодаре электросамокат загорелся в лифте. Его владелец получил ожоги
13:47
kremlin.ru
Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации
11:27
В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»
11:07
Ростуризм: без повестки можно отправляться в поездки без ограничений
11:04
Иркутский военком: не служившие с категорией В подлежат мобилизации. Их призовут последними
10:10
Boeing выплатит 200 млн долларов штрафа из‑за утверждений о безопасности модели 737 Max
10:02
Кадр из сериала «Локи»
В сеть слили трейлер второго сезона «Локи»
09:22
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы
08:32
«План перевыполнен на 254%»: Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет
01:43
В Дептрансе Москвы заявили, что 21 сентября страну покинули не больше людей, чем неделю назад
00:57
В 2023 году материнский капитал увеличится до 589 569 рублей за первого ребенка
00:19
Япония снимет ограничения на въезд в страну туристов с 11 октября
вчера в 23:35
Arttu Päivinen/Unsplash
В Финляндии призвали запретить транзит россиян через страну
вчера в 22:50
Дэвид Кроненберг снимет «частично автобиографический» фильм «Саваны». В нем сыграет Леа Сейду
вчера в 22:38
Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией
вчера в 22:35
Горячую линию 122 задействовали для решения вопросов по частичной мобилизации
вчера в 22:04
Троих экс-редакторов Doxa объявили в федеральных розыск
вчера в 21:40
Разъяснение Минобороны о мобилизации, обмен пленными и другие новости дня
вчера в 20:54
Дайджест
В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»
Денис Ламехов
Сегодня в 08:07

Единый банковский процессинговый центр Узбекистана Uzcard сообщил, что с 23 сентября обслуживание карт «Мир» временно приостановлено.

Работа кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за рубежом также заморожена. При этом на территории Узбекистана такие карты работают в штатном режиме. Причиной называется «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard». Дата возобновления обслуживания карт не приводится.

19 сентября Турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, а также другой местный игрок DenizBank остановили обслуживание карт «Мир». Первый заморозил его и оценивает риски санкций (о готовности их ввести за сотрудничество с НСПК, оператором «Мира», заявлял Минфин США), второй сообщил о прекращении операций.

21 сентября карты российской платежной системы «Мир» перестали принимать в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV, сообщили «Известия». В кол-центре первого заявили, что «Мир» прекратили обслуживать банкоматы и терминалы, но продолжается оплата покупок и услуг.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
НСПККазначейство США
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение