В Дептрансе Москвы заявили, что 21 сентября стану покинули не больше людей, чем неделю назад

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что 21 сентября из столичных аэропортов за рубеж вылетели 34 962 пассажира. Это меньше, чем неделей ранее, отметили в телеграм-канале ведомства.

14 сентября международными авиарейсами воспользовались на 2% больше людей — 35 497 человек. Не увеличился пассажиропоток и на внутренних направлениях.

Таким образом Дептранс отреагировал на сообщения, что россияне начали массово уезжать из страны после объявления мобилизации. Данные по 22 сентября в ведомстве не предоставили.

Ранее в администрации президента уже заявляли, что информация об «ажиотаже» в аэропортах и на контрольно-пропускных пунктах «очень сильно преувеличена».