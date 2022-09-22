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В Дептрансе Москвы заявили, что 21 сентября стану покинули не больше людей, чем неделю назад
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:57

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что 21 сентября из столичных аэропортов за рубеж вылетели 34 962 пассажира. Это меньше, чем неделей ранее, отметили в телеграм-канале ведомства.

14 сентября международными авиарейсами воспользовались на 2% больше людей — 35 497 человек. Не увеличился пассажиропоток и на внутренних направлениях.

Таким образом Дептранс отреагировал на сообщения, что россияне начали массово уезжать из страны после объявления мобилизации. Данные по 22 сентября в ведомстве не предоставили.

Ранее в администрации президента уже заявляли, что информация об «ажиотаже» в аэропортах и на контрольно-пропускных пунктах «очень сильно преувеличена».

В СМИ и телеграм-каналах с утра 22 сентября начали появляться сведения о якобы многокилометровых очередях из автомобилей у границ с Финляндией, Казахстаном, Монголией и Грузией, а также скоплени людей в аэропортах.

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