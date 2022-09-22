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Дэвид Кроненберг снимет «частично автобиографический» фильм «Саваны». В нем сыграет Леа Сейду
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:38

Канадский режиссер Дэвид Кроненберг, автор фильмов «Муха», «Автокатастрофа» и «Преступления будущего», снимет новую картину под названием «Саваны». Она будет очень личной для кинематографиста, сообщил Deadline.

Кроненберг заявил, что лента окажется «частично автобиографической». Главные роли в ней исполнят Венсан Кассель и Леа Сейду. «Несмотря на это, это не французский фильм», — добавил режиссер.

Съемки проекта намечены на весну 2023 года. Они пройдут в канадском Торонто. Продюсерами фильма выступят Саид Бен Саиб, Мартин Катц и Майкл Меркт.

Кроненберг не раскрыл сюжет будущей картины. Также он не рассказал, планирует ли использовать при производстве фильма съемку на камеру смартфона. К этому приему он прибегал при создании своей последней картины — «Преступлений будущего».

Кинематографист признал, что снял часть сцен на iPhone, но отказался раскрыть, какие именно. Также Кроненберг отметил, что работал с портативными камерами и ранее — во время съемок некоторых своих короткометражных лент.

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Дэвид КроненбергВенсан Кассель
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