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Горячую линию 122 задействовали для решения вопросов по частичной мобилизации
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:04

В России горячая линия 122 заработала для получения необходимой информации по частичной мобилизации. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, горячая линия действует во всех регионах, а губернаторы помогают в организации работы операторов на местах.

Чернышенко подчеркнул, что получить информацию также можно через официальный ресурс «Объясняем.рф». На нем власти собирают самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.

«Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», — добавил он.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего планируют призвать 300 тыс. резервистов.

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