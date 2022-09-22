В Госдуме ответили сенатору Ковитиди на идею сократить перечень болезней для отсрочки

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ответил на предложение сенатора от Крыма Ольги Ковитиди сократить список заболеваний, освобождающих от службы в армии. Об этом сообщает «Подъем».

«Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, в том числе сенатор Ковитиди. Но я думаю, что критерии разработаны с учетом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно», — сказал он.

По словам Тумусова, критерии, освобождающие от службы, могут рассматриваться и обсуждаться, но это «должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы».

«Предлагать можно все. Однако это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны. Так как эти критерии определены не законом, а нормативно-правовыми актами совместно Минобороны и Минздрава», — добавил он.

Ранее Ковитиди предложила исключить из списка, который освобождает от службы в армии, такие болезни, как плоскостопие и сколиоз определенных степеней. «Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила сенатор.