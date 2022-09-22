В Госдуме ответили сенатору Ковитиди на идею сократить перечень болезней для отсрочки

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Дарья Мельникова
Сегодня в 17:51

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ответил на предложение сенатора от Крыма Ольги Ковитиди сократить список заболеваний, освобождающих от службы в армии. Об этом сообщает «Подъем».

«Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, в том числе сенатор Ковитиди. Но я думаю, что критерии разработаны с учетом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно», — сказал он.

По словам Тумусова, критерии, освобождающие от службы, могут рассматриваться и обсуждаться, но это «должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы».

«Предлагать можно все. Однако это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны. Так как эти критерии определены не законом, а нормативно-правовыми актами совместно Минобороны и Минздрава», — добавил он.

Ранее Ковитиди предложила исключить из списка, который освобождает от службы в армии, такие болезни, как плоскостопие и сколиоз определенных степеней. «Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила сенатор.

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Госдума
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Федот ТумусовОльга Ковитиди
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