СМИ: «Тинькофф Банк» ограничит входящие SWIFT-переводы Арменией, Узбекистаном и Азербайджаном

С 12 октября «Тинькофф Банк» ограничит входящие SWIFT-переводы Арменией, Узбекистаном и Азербайджаном, передает агентство финансовых новостей Frank Media со ссылкой на письмо банка.

Список банков, из которых можно получить перевод выглядит так:

— «Ардшинбанк» (Армения);

— «Юнибанк» (Армения);

— Народный банк Республики Узбекистан;

— Международный банк Азербайджана (МБА).

«Мы ищем решения, которые бы позволили вам сохранить возможность пополнения счета через SWIFT-перевод из других стран», — передает Frank Media сообщение «Тинькофф».

6 мая «Тинькофф Банк» приостановил SWIFT-переводы в евро, а спустя месяц с небольшим приостановил для физлиц исходящие SWIFT-переводы во всех валютах до 1 октября. Входящие переводы через систему работали по текущим тарифам.

15 августа «Тинькофф» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах — 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц. Получать платежи бесплатно можно было из Армении и Китая.